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iPhone'lara kur zammı geliyor

Dolarda yaşanan artış teknoloji ürünlerine zam olarak yansımaya başladı..

18.01.2017 - 09:47
  1. Haberler
  2. Teknoloji

iPhone'lara kur zammı geliyor

Apple, Türkiye'de ürünlerine kur zammı yapmaya hazırlanıyor. iPhone'ların yanında App Store'da bulunan uygulamaların da zamdan etkilenmesi bekleniyor.

YÜZDE 30 ZAMLANMASI BEKLENİYOR

Zam oranının ne kadar olacağı ise şu aşamada netlik kazanmış değil. Ancak bazı ürünlerde zam oranının yüzde 30'u bulacağı tahmin ediliyor. App Store, fiyatların sadece Türkiye'de değil, Birleşik Krallık ve Hindistan'da da zamlandığını açıkladı. Uygulamaların Hindistan’da ve İngiltere'de de zamlanması bekleniyor.

7 GÜN İÇERİSİNDE DUYURULMASI BEKLENİYOR

Zamlı fiyatların 7 gün içerisinde duyurulacağı ve tüketicilerin yeni haftaya zamlı fiyatlarla başlayabileceği ifade ediliyor..

iPhone'lara kur zammı geliyor

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