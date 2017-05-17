iPhone'larda batarya sorununa karşı 5 önlem

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın gözde ürünleri iPhone'larda şarj sorunu çözülemedi.

Tüm kullanıcıların ortak sorunu için farklı yöntemler geliştiriliyor.

Ancak cihazın tüm özelliklerini kullanmak isteyenler Powerbank kullanmayı tercih ediyor.

iPhone ve Powerbank seçeneklerine epey.com'dan ulaşabilirsiniz.

5 ÖNEMLİ ADIM

iPhone'larda şarj sorunu yaşamak istemiyorsanız, şu önerileri dikkate almalısınız:

* iPhone'u bilgisayar üzerinden şarj etmeyin.

* İnternetin çekmediği bir alanda bağlantı aramaya çalışmayın.

* Otomatik parlaklık özelliğini kullanın.

* Yüksek sıcaklardan kaçının: Telefonunuzun aşırı ısınması bataryaya olumsuz etki eden bir başka faktör.

* Facebook uygulamasını kullanmayın: Facebook'un mobil uygulamasının iPhone'ların şarjını yüzde 15 oranında azalttığı belirtiliyor.