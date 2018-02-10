iPhone’un kaynak kodları sızdırıldı

iPhone’un kaynak kodlarının sızmasıyla hackerlar ve sahte iPhone üretmek isteyen Çinliler, ellerini ovuşturdu. Fakat iş o kadar da kolay değil. Kaynak kodları hiçbir şekilde değiştirilemiyor, kopyalanamıyor ve ek yapılamıyor.Bu iş daha çok jailbreak yapacak hackerların işine geliyor.

AÇILIŞ KODLARI ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak kodları iBoot adında bir iOS sistemine bağlı. Bu sistem, işletim sisteminin güvenli bir şekilde başlatılmasını sağlıyor. Paylaşılan kodlar, bir düzenleme yapılamayacak fakat açıklar bulabilmek için yeterli bir dizilimle sızdı.

HACK'LENME KOLAYLAŞABİLİR

Bazı güvenlik uzmanlarına göreyse iBoot’a erişim sağlanması durumunda iOS cihazlarda farklı donanım kullanılabilecek. Ayrıca bu yazılımın ele geçirilmesi jailbreak gibi yazılımın entegre edilmesinde etkili olacak. Apple, her ne kadar kodun eski olduğunu söylese de, bazı bölümleri iOS 11'le de eşleşiyor.