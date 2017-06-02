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İpler çekildikçe 66 kilo eroin çıktı

Kocaeli'de İran plakalı otomobilde arama yapan polis ekipleri, gizli bölmeleri açıp ipleri çektiğinde eroin dolu paketler çıktı.

02.06.2017 - 12:37
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Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'dan Türkiye'ye giriş yaparak İstanbul'a giden otomobili takibe aldı.

Kartepe'de D-100 Karayolu üzerinde İran plakalı otomobil durduruldu. Narkotik köpeği 'Stark' ın tepki vermesi üzerine otomobil arama için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

66 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ

Otomobil atölyede aranırken, aracın tabanında tamponundaki bölmeler açıldığında ipler görüldü. İpler çekildikçe bağlı olan paketler geldi. Gres yağına bulanan 77 paket halinde 66 kilo eroin ele geçirildi.

Paketlerin üzerindeki kartal amblemi ve Farsça yazılan yazılar dikkat çekti. İran uyruklu 3 kişi gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İpler çekildikçe 66 kilo eroin çıktı

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