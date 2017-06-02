İpler çekildikçe 66 kilo eroin çıktı

Tüm gelinliklerin beyaz, dantel ve geleneksel olması gerekmez.

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6 yaşındaki Otizmli kızın muhteşem yeteneği

İngiltere’de yaşayan 6 yaşındaki Iris Grace Halmshaw, her çocuğun özel ve değerli bir hediye olduğunu ortaya koyan mükemmel bir örnek.