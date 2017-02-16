taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.278
USD
3,6698
EURO
3,9069
ALTIN
146,00
PETR
55,8500

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Makedonya uyruklu sürücünün kullandığı tırın dorsesindeki gizli bölmede, 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi

16.02.2017 - 11:35
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türkiye'ye giriş yapmak üzere, İpsala Sınır Kapısı'na gelen ve Makedonya uyruklu Kiril Najdoski'nin (60) kullandığı SK7862AM plakalı tır, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine, x-ray taramasına gönderildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Bu sırada tır sürücüsünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, dorsede detaylı arama yaptı.

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

X-ray taramasında fark edilmeyecek nitelikte ve dorsenin tabanına yapılan gizli bölmede, 256 paket içerisine gizlenmiş 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

Gözaltına alınan sürücü Najdoski, işlemleri sonrası İpsala Adliyesi'ne sevk edildi. Tır sürücüsü Najdoski, "Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı" suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti

259
Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti

155
Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu

329
Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu

48
Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi

Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi

256
Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi

Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi

49
ABD Suriye'ye kara ordusu gönderecek

ABD Suriye'ye kara ordusu gönderecek

101
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM