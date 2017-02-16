İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi

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Kılıçdaroğlu, Hüsnü Mahalli'yi kabul etti

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Kırşehir'li aşçıdan Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a beste

Sevgilisi Bradley Cooper ile Kaliforniya'daki Venice Plajı'nda görüntülenen Irina Shayk'ın hamile görüntüsü tartışmaları sona erdirdi.

Önemsenmediğinde daha büyük sorunlara yol açabilen parmaklardaki uyuşma ve his kaybıyla ilgili merak edilenler ve alınması gereken önlemler.

Bu Tatil Bizden

Batman’da durdurulan bir araçta yapılan aramada 11 kilogram esrar maddesi ele geçirildi.

Aziz Yıldırım'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak istediğini itiraf eden Advocaat, ''Yeterince para kazandım. Kararsızım'' dedi.

1 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabe ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Suudi Arabistan'da Kabe'yi ziyaret ederek umre yaptı.

2 Hulusi Akar açıkladı: El Bab operasyonu bitti Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, El Bab operasyonunda sona gelindiğini söyledi.

3 Erdoğan ve Hulusi Akar birlikte saf tuttu Körfez ülkelerine yapılan ziyaretlerin ardından Erdoğan ve Hulusi Akar kutsal topraklara gitti, umre yaptı.

4 Saldırıya uğrayan başörtülü kızın babası konuştu Maltepe'de saldırıya uğrayan kız öğrencinin babası Kılıçdaroğlu'na; "Siyasilerin bu işe el atmasını bekliyoruz" dedi.

5 Fatih Portakal'ın 'oy hırsızlığı' haberi AK Parti'nin seçim zaferlerinden sonra hezimeti yaşayanlar, her seçim öncesi olduğu gibi 'şaibe' haberlerini gündeme getiriyor.

6 Rus manken Odintsova'dan yürek hoplatan fotoğraf çekimi Rus model Viktoria Odintsova'nın Dubai'de gerçekleştirdiği fotoğraf çekimi, sosyal medyada yoğun tepki topladı.