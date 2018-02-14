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İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonlarda 15 kilogram esrar ve 5 kilogram eroin ele geçirildi.

AA | 14.02.2018 - 11:30..
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Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ilk operasyonda, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, İpsala Gümrük Sahası'na gelen Makedonya plakalı otomobilden şüphelenilmesi üzerine araç, X-ray taramasına sevk edildi.

4 NOKTA İŞARETLENDİ

Yapılan taramada araçta şüpheli yoğunluk görülen 4 nokta işaretlendi ve araç aranmak üzere muhafaza memurları refakatinde arama hangarına getirildi.

Hangarda bekletilen narkotik dedektör köpeği Amper ile yapılan aramada, köpeğin ön ve arka koltuklar ile sol arka çamurluğa aşırı tepki verdiği görüldü. Muhafaza personelince yapılan fiziki aramada koltukların altında ve çamurluğun üstünde bulunan doğal boşluklara gizlenmiş vaziyette paketler bulundu.

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Yapılan sayım ve tartımda araca gizlenmiş vaziyette 15 kilo ağırlığında esrar ele geçirildi. Makedonya pasaport hamili araç sürücüsü I.D., gözaltına alındı.

EROİN ZULADA YAKALANDI

İkinci operasyonda ise İpsala Gümrük Sahası'na gelen Arnavutluk plakalı otomobil, sistem tarafından X-ray taramasına sevk edildi. Otomobilde yapılan taramada aracın alt kısmında şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine muhafaza personelince arama hangarına getirilen araçta narkotik dedektör köpek Nixe ile yapılan aramada, köpek aracın tabanına aşırı tepki verdi.

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

Araçta başlatılan aramada ön kısmında bulunan döşeme söküldüğünde normalde araçta olmaması gereken bir kapak olduğu görüldü.

Kapak kaldırıldığında gizli bölme içerisinde bulunan paketler çıkarıldı ve paketlerden alınan numune uyuşturucu test kitine yüklendiğinde eroin uyarısı alındı. Yapılan tartım sonucunda 9 adet paket içerisinde 5 kilo eroin ele geçirildi. Araçta bulunan Arnavutluk kökenli A.H. gözaltına alındı.

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu operasyonu

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