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İpsala’da 440 bin TL'lik eroin ele geçirildi

Türkiye’den çıkış yapmak isteyen Makedon uyruklu şahsın kullandığı yabancı plakalı bir otomobilden 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildi

İHA | 23.12.2016 - 14:07
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, İpsala Gümrük Sahasında Türkiye’den çıkış yapmak isteyen Makedon uyruklu şahıstan şüphelenilmesi üzerine arama yapıldığı, şahsın kullandığı yabancı plakalı bir otomobilden 7 kilo 301 gram eroin ele geçirildiğini kaydedildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayla ilgili gözaltına alınan şahsın, soruşturma dosyalarının tamamlanmasının ardından İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, ele geçirilen eroinin değerinin yaklaşık 440 bin TL olduğu belirtildi.
İpsala’da 440 bin TL'lik eroin ele geçirildi

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