İpsala’da 620 kilo kaçak konserve ele geçirildi

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, alınan duyum üzerine plakası belirlenen M.K. ve S.K. yönetimindeki iki aracı ilçeye bağlı Yenikarpuzlu Beldesi’nde durdurdu.
620 KİLO KAÇAK KAVURMA
Yapılan aramada araçların bagaj kısmında yasadışı yollarla Yunanistan’dan getirilen 43 bin 400 lira değerinde 620 kilo kavrulmuş konserve et ele geçirildi. Kaçak konserve etlere el konulurken, M.K. ve S.K. gözaltına alındı.
SERBEST BIRAKILDILAR
Konserve etler numune alındıktan sonra teslim edildikleri İpsala Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ekiplerince gömülerek imha edildi. 2 şüpheli ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.