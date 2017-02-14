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IRA mağdurları Kaddafi'nin malvarlığına talip oldu

IRA'nın düzenlediği terör saldırılarından sağ kurtulanlar, Kaddafi'nin İngiltere'de saklı tutulan mal varlığını tazminat olarak istedi.

14.02.2017 - 00:40
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sd

Evening Standart gazetesinin haberine göre, terör kurbanları, Kaddafi'nin İngiltere'deki £9,467,630,000 Sterlini bulan nakit, mülk ve yatırım varlıklarının Hazine tarafından ortaya çıkarılmasının üzerine, taleplerini hükümete ilettiler.

Parlamento'daki partiler üstü gruptan milletvekilleri de Kaddafi'nin hazinesinin terör olaylarından sağ kurtulan insanların yaşamlarını iyileştirmek ve sağlık masraflarını ödemek için kullanılması kampanyasına destek veriyor.

"LİBYALILARI İADE ETMEK KANUNSUZLUK OLUR"

Hazine'nin sözcüsü ise gazeteye yaptığı açıklamada, Kaddafi'ni mal varlığının Birleşmiş Milletler'in çözüm süreci kapsamında dondurulduğunu Libya'da istikrarlı bir hükümet kurulduktan sonra söz konusu mal varlığının Libyalılara geri döndürüleceğini söyleyerek, bundan başka bir planın kanunsuz olacağını kaydetti.

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