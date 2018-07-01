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Irak 1 ayda 105 milyon varil petrol ihraç etti

Irak'ın bu yılın haziran ayında 105 milyon varil petrol ihraç ederek 7 milyar 323 milyon dolar tutarında gelir sağladığı bildirildi.

AA | 01.07.2018 - 22:06..
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Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, geçen ay ülkenin güney ve orta bölgelerindeki petrol kuyularından çıkarılan toplam 105 milyon 640 bin varil petrolün ihraç edildiğini belirtti.

7 MİLYARDAN FAZLA GELİR ELDE ETTİ

İhraç edilen petrolün varil fiyatının 69 dolar olarak belirlendiğini aktaran Cihad, Irak'ın geçen ay yapılan petrol ihracatından toplamda 7 milyar 323 milyon dolar gelir elde ettiği bilgisini paylaştı.

Cihad ayrıca Irak'ın günlük petrol ihracatının 3 milyon 521 bin varile ulaştığını aktardı.

Irak, mayıs ayında ise 108 milyon varil petrol ihracatı gerçekleştirmişti.

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