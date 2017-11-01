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Irak 15 Mayıs'ta genel seçimlere gidecek

Irak başbakanlık makamı, ülkede 15 Mayıs'ta genel seçimlerin yapılmasının planlandığını açıklanırken, İbadi'nin adaylığının belli değil.

01.11.2017 - 11:14
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Başbakan Haydar İbadi, yeniden iktidar yarışına girip girmeyeceğini henüz açıklamadı. Irak'ta yönetim yetkilerinin büyük bölümü, aynı zamanda silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan başbakana ait.

Kabinenin dün gece yaptığı toplantıda kabul edilen seçim tarihinin parlamentonun onayından geçmesi gerekiyor.

Irak 15 Mayıs'ta genel seçimlere gidecek

İBADİ'NİN GELECEĞİ BELİRSİZ

İbadi'nin başbakanlığı 2014 yılında devraldığı İran yanlısı eski başbakan Nuri el Maliki, Irak ordusunun aynı yıl ülke topraklarının üçte birini ele geçiren DEAŞ örgütünün karşısında gösterdiği başarısızlıktan sorumlu tutulmuştu.

Irak ordusunun yeniden toparlanması ve ABD liderliğindeki koalisyonun büyük desteğiyle DEAŞ örgütünü Musul kentinden çıkarma başarısı da İbadi'ye mal ediliyor.

Irak 15 Mayıs'ta genel seçimlere gidecek

Irak'ta 2003 yılında Saddam Hüseyin'in devrilmesinden sonra yapılan iktidar paylaşımı anlaşmasına göre başbakanlık görevi, ülke nüfusunda çoğunluğu oluşturan Şii toplumuna veriliyor.

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