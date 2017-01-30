taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
84.893
USD
3,8651
EURO
4,1361
ALTIN
147,82
PETR
55,4200

Irak, ABD vatandaşlarına ülkeye girişi yasakladı

Irak hükümeti, Trump’ın kararına misilleme olarak ABD vatandaşlarının 90 gün boyunca ülkeye alınmayacağını duyurdu.

30.01.2017 - 11:40
  1. Haberler
  2. Dünya

27 Ocak 2017 tarihinden itibaren 90 gün boyunca, yedi Müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye girişini yasaklayan kararnamenin ardından, Irak hükümeti de harekete geçti.

GİRİŞLER YASAKLANDI

ABD ile tamamen aynı uygulamarı yürürlüğe koyan hükümet, 90 gün boyu ABD vatandaşlarını ülkeye sokmayacak, vizesi olan vatandaşların ise ülkeye girmekten men edecek.

SINIR DIŞI İSTEĞİ

Irak’ta DEAŞ ile savaşan milis kuvvetler olan Irak Halk Seferberliği, ABD’nin kararı ardından, şu an yürülükte olan uygulamalara ek olarak, ABD vatandaşlarının sınırdışı edilmelerini teklif etti.

90 GÜN SÜRECEK

Uygulamanın normal şartlarda 90 gün süreceği belirtilirken, ABD’nin bu uygulamayı durdurması halinde Irak hükümetinin de uygulamaya son vereceği açıklandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

104
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

39
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

48
Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

92
Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

9
Genar'ın referandum anketi

Genar'ın referandum anketi

193
Referandum tarihi netleşti

Referandum tarihi netleşti

39
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM