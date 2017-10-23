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Irak Başbakanı İbadi, Ankara'ya geliyor
Irak Başbakanı İbadi'nin 25 Ekim'de Türkiye'ye geleceği açıklandı.
23.10.2017 - 16:43
Haberler
Dünya
Irak Başbakanı Haydar el İbadi'nin 25 Ekim'de Ankara'ya geleceği bildirildi.
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