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Irak Başbakanı Bağdadi'nin yerini bildiğini söyledi

İbadi, Fransız kanalına yaptığı açıklamada terör örgütü DEAŞ elebaşı Bağdadi'yi takip ettikleri iddiasını ortaya attı.

08.02.2017 - 11:14
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Irak Başbakanı Bağdadi'nin yerini bildiğini söyledi

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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ lideri Ebu Bekir el-Bağdadi'nin nerede olduğunu bildiklerini ve onu yakından izlediklerini söyledi.

Telegraph'ta yer alan habere göre İbadi, Bağdadi'nin neredeyse yalnız başına saklanmakta olduğunu ve yakından izlendiğini açıkladı.

"BAĞDADİ'NİN GÜVENİLİR ÇOK AZ YARDIMCISI KALDI"

France 24 kanalına konuşan İbadi, örgütün çok sayıda üst düzeyi liderinin koalisyonun hava saldırılarında öldürülmesinin ardından Bağdadi'nin çevresinde güvenilir çok az yardımcısı kaldığını belirtti.

İbadi, "Şuan neredeyse yalnız. Çok fazla güveneceği kişi yok. İzolasyonda ve biz onun hareketlerini izliyoruz." dedi.

İLETİŞİM KURMUYOR

Bağdadi'nin diğer teröristlerle olan iletişiminin çok düşük düzeyde olduğunu söyleyen İbadi, çoğu zaman bu iletişimin hiç olmadığını vurguladı.

Bağdadi'nin Musul'da olup olmadığının sorulması üzerine ise İbadi'nin gülümsediği fakat yorum yapmadığı aktarıldı.

ABD ÖDÜL KOYDU

ABD 16 Aralık 2016'da Bağdadi'nin yakalanması için bilgi sağlanması durumunda verilen ödülü 10 milyon dolardan 25 milyon dolara yükseltmişti.

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