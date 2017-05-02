Irak Başbakanı İbadi: DEAŞ saldır-kaç taktiği izliyor

İbadi, yaptığı basın toplantısında, DEAŞ'ın Suriye'den Irak'a sızmaya devam ettiğini belirterek, "Musul'da DEAŞ elindeki bölgelerin kurtarılması için yeni planlarımız var. Şu an Irak ve Suriye sınırının güvenliğini sağlamaya yöneliyoruz." dedi.

DEAŞ SALDIR-KAÇ TAKTİĞİ İZLİYOR

Örgütün zaman zaman güvenlik güçlerinin oluşturduğu savunma hattını aştığını söyleyen Başbakan İbadi, "DEAŞ, 'saldır-kaç' taktiği izliyor. Sonuçta bir savaş yaşıyoruz. Onlar (DEAŞ) bize saldırıyor, öldürüyor ve yaralıyor, biz de onlardan öldürüyoruz." diye konuştu.

"BAĞDAT'TA BİR GÜNDE 10 SALDIRI YAPILIYORDU"

Irak-Ürdün Uluslararası Karayolu üzerindeki saldırılar ve Bağdat'taki güvenlik açığıyla ilgili ise İbadi, "Terörün faturasını masum insanlar ödüyor. 2 yıl önce Bağdat'ta bir günde 10 saldırı gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise bunu azalttık. Enbar'ın batısı ise kurtarılmadı. Orada Suriye'ye uzanan büyük çöl alanı DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor. Buradaki güvenliğin sağlanması için çok sayıda güvenlik gücüne ihtiyaç var. Önceliğimiz Musul'dur." değerlendirmesinde bulundu.