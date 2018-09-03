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Irak Başbakanı İbadi, Haşdi Şabi'nin başına geçti

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin görevden aldığı Falih Feyyad yerine Haşdi Şabi'nin başına geçtiği bildirildi.

Haber Merkezi | 03.09.2018 - 16:44..
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Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Başbakan İbadi, Haşdi Şabi'nin başkent Bağdat'taki karargâhını ziyaret etti.

BAŞKAN İBADİ OLDU

İbadi burada yaptığı açıklamada, Haşdi Şabi güçlerine her türlü desteği vermeye devam edeceklerini belirtti. Ziyaret sırasında İbadi'nin, görevden aldığı Haşdi Şabi Heyet Başkanı Feyyad yerine başkanlık görevini üstlendiği kaydedildi.

İBADİ, FEYYAD'I BİRKAÇ GÜN ÖNCE GÖREVDEN ALMIŞTI

Haydar el-İbadi, Milli Güvenlik Müsteşarı, Milli Güvenlik Konseyi ve Haşdi Şabi Başkanı Falih Feyyad'ı birkaç gün önce görevden almıştı.

Irak'ta Şii dini merci Ali es-Sistani'nin terör örgütü DEAŞ'a karşı "cihat fetvası" üzerine kurulan Şii milis gücü Haşdi Şabi, daha sonra meclisten geçen yasayla Irak güvenlik ve savunma mekanizmasına dahil edilmişti.

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