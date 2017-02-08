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Irak Başbakanı İbadi: Irak yeniden birleşiyor

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü DEAŞ'ın büyük ölçüde güç kaybettiğini söyledi.

08.02.2017 - 03:36
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İbadi, Bağdat'taki hükümet sarayında düzenlediği basın toplantısında  Musul'u DEAŞ'tan kurtarma operasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"DEAŞ'ın büyük ölçüde güç kaybettiğini" dile getiren İbadi, Musul'un  batısını kurtarmakla ilgili, "Önümüzdeki görev daha kolaydır ve güçlerimiz de  buna hazırdır. Bu aşamada zorluklarla karşılaşacağız ama askeri planlarımızı  tamamlamayı sürdürüyoruz." dedi.

Musul'un doğusunda DEAŞ'tan kurtarılan bölgede valilik ve kaymakamlık  binalarını yeniden açtıklarını belirten İbadi, orada ayrıca Organize Suçlarla  Mücadele Şubesini de devreye soktuklarını, birçok devlet dairesinin de göreve  başladığını anlattı.

Musul'da kurtarılan bölgelerde DEAŞ'a ait çok sayıda patlayıcı madde  ele geçirdiklerine işaret eden İbadi, "Musul'da teröristleri kovalamaya devam  edeceğiz. Doğuda çok sayıda aile evine geri döndü ve oradaki hizmetler devreye  girdi. Yeni sığınmacıları yerleştirmek için gerekli çadır ihtiyaçlarını da  karşılayacağız." ifadesini kullandı.

KÜRT BÖLGESİNİN BAĞIMSIZLIĞI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bağımsızlığı konusuna ilişkin  ise İbadi, şöyle konuştu:

"Bu konu siyasi olarak bize sunulmadı. Tabii ki halkların geleceğini  tayin etme hakkı var ancak bu mesele teorik boyuttadır ve atılan rasyonel hiçbir  adım yok. Herkese saygı duyan ve hizmet eden Irak'tan yanayız. Tek ve birleşik  Irak'ı güçlendirmek istiyoruz. IKBY ile sorunların çözümü için ortak çalışmalarımız sürüyor. İlk defa Peşmerge ve güvenlik güçlerimiz arasında  işbirliği ve dayanışmada sıçrama yaşandı. Hiçbir konuyu tartışmak elbetteki yasak  değil ancak yasak olan tek taraflı karar almaktır. Irak, bugün birleşmeye en yakın olduğu dönemdedir. Devleti, herkesi temsil ettiği ve savunduğu yapıya yakınlaştırmayı arzuluyoruz." yanıtını verdi.

Ülkedeki yerel ve genel seçimlerin birleştirilmesi iddiasına da değinen İbadi, "Bazı taraflar, seçimlerin birleştirilmesini istediğini açıkça ifade etti. Hükümet olarak yerel seçim tarihini 16 Eylül olarak kararlaştırdık. Yüksek Seçim Komiserliği de seçimlerin bu tarihte yapılması için çalışmalarını yapıyor ancak meclisin seçim kanunu düzenlemesi lazım ki zamanında yapılsın.  Hükümet olarak seçimlerin zamanında yapılmasını istiyoruz. Güvenlik anlamında da buna hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"HER GÜN TERÖR UYARISI GELİYOR"

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin Bağdat'ta bazı otellerin terör  saldırısına maruz kalacağı yönünde uyarı yaptığı konusuyla ilgili ise İbadi,  "Büyükelçiliğin uyarısındaki arka planı bilmiyorum ancak terör saldırılarıyla  ilgili bize her gün uyarı geliyor. İstihbarat güçlerimiz, terör hücrelerini açığa  çıkartmaya çalışıyor. Her uyarının takipçisi olmayı sürdüreceğiz." dedi.

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