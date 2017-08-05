Irak Başbakanı İbadi'den

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi Şii milis güç Haşdi Şabi'ye ilişkin açıklamalarda bulundu. İbadi, başkent Bağdat'ta düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Devlet ve Şii mercinin kontrolünde olan Haşdi Şabi, Irak için var ve lağvedilmeyecek." dedi.

TELAFER DEAŞ'TAN ARINDIRILACAK

"Irak'ın bazı bölgelerinin terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasından sonraki aşamada ise birlik olacak" diyen İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer ilçesinin örgütten kurtarılması operasyonuna da değindi.

Başbakan İbadi, "Telafer'in kurtarılması için tüm hazırlıkları tamamladık. İlçenin kurtarılması operasyonuna tüm güçlerin katılması ısrarı var." ifadelerini kullandı.

SADR: HAŞDİ ŞABİ ÇEKİLSİN

Irak'taki Sadr Hareketi lideri Mukteda Sadr, dün yaptığı açıklamada, "Silah, sadece devletin elinde ve başbakanın kontrolünde olmalıdır" diyerek İbadi'den, Haşdi Şabi de dahil tüm gruplardan silahları çekmesini istemişti.

Şii lider Sadr'ın Haşdi Şabi ve diğer milis gruplara karşı bu çıkışının, geçen hafta Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretin ardından gelmesi dikkati çekmişti.

Mecliste 34 sandalyesi bulunan Sadr Hareketi'nin, DEAŞ'a karşı savaşan Seraya es-Selam adlı milis gücüne de sahip olduğu biliniyor.

AŞIRI MEZHEPÇİ ÖRGÜT: HAŞDİ ŞABİ

Ortaya çıktığı günden bu yana mezhep çatışmalarıyla gündeme gelen Haşdi Şabi, "Musul savaşında, İmam Hüseyin’in intikamını alacağız" diyerek, Türkmen köylerine saldırıp Sünnilerin uzuvlarını keserek ibret olarak canlı bırakmış, canlı canlı işkenceler uygulamış ve çeşitli uluslararası organizasyonlarca insanlık suçları işlediği belgelenmiştir. DEAŞ'tan farkı yok denilen örgütün mensupları paralı askerler ve hapishaneden çıkartılan mahkumlardan oluşuyor.