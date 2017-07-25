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Irak Başbakanı İbadi'den Kürt referandumuna sert tepki

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunun yasal olmadığını ve tanımayacaklarını söyledi.

25.07.2017 - 23:28
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Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenleyen İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin, "Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma planımız tamamlandı. Kurtarma operasyonuna katılacak ordu gücünün  yeniden düzenlenmesi gibi işlemleri yapıyoruz." diye konuştu.

Bağımsızlık referandum planıyla ilgili olarak "IKBY içerisinde ciddi kriz var" diye Başbakan İbadi, şunları söyledi:

"Kendilerini bu yönde (referandum) ilerlemek konusunda uyarıyorum. Bunun sonucunda (referandum) doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog  çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor."

Irak Başbakanı İbadi'den Kürt referandumuna sert tepki

REFERANDUM KARŞITI KÜRTLERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir grup siyasetçi ve medya mensubunun, 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandumuna" karşı hayır kampanyası yürüteceği belirtildi.

Süleymaniye'den yayın yapan muhalif "NRT" kanalının Sahibi Şasivar Abdullah, katıldığı bir televizyon programında eylül ayında yapılması planlanan referandumun ertelenmemesi halinde Kürtler için çok kötü sonuçların  doğabileceğini belirtti.

IKBY'de zengin bir iş adamı olarak da tanınan Abdullah, "Referandumun 25 Eylül'de hiçbir şekilde yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Siyasi parti  liderleri eğer bunda ısrar ederlerse, Kürt halkının geleceğiyle büyük bir kumar oynamış olacaklar. Akıllı olan herkesin tarihinden dolayı referanduma karşı durması lazım." dedi.

"Önemli 5 siyasi partinin üst düzey sorumlularının da aralarında yer aldığı grupla kısa süre içinde referanduma hayır kampanyası başlatacağız" diyen Abdullah, bu grubun içinde önemli şahsiyetler, siyasiler ve vatandaşların  bulunduğunu dile getirdi.

Abdullah, "Eğer referandum ertelenirse çok iyi bir iş yapacaklar. Biz  de ertelenip daha sonra yapılacak referanduma destek vereceğiz." ifadelerini  kullandı.

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