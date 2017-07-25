Irak Başbakanı İbadi'den Kürt referandumuna sert tepki

Başkent Bağdat'ta haftalık basın toplantısı düzenleyen İbadi, Türkmenlerin çoğunlukta olduğu Telafer'in terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılmasına ilişkin, "Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma planımız tamamlandı. Kurtarma operasyonuna katılacak ordu gücünün yeniden düzenlenmesi gibi işlemleri yapıyoruz." diye konuştu.

Bağımsızlık referandum planıyla ilgili olarak "IKBY içerisinde ciddi kriz var" diye Başbakan İbadi, şunları söyledi:



"Kendilerini bu yönde (referandum) ilerlemek konusunda uyarıyorum. Bunun sonucunda (referandum) doğacak tehlike hepimizi etkiler. Herkese diyalog çağrısı yapıyoruz. Eminim ki Kürdistan halkı da referandum için acele etmiyor."





REFERANDUM KARŞITI KÜRTLERDEN AÇIKLAMA

Öte yandan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) bir grup siyasetçi ve medya mensubunun, 25 Eylül'de yapılması planlanan "bağımsızlık referandumuna" karşı hayır kampanyası yürüteceği belirtildi.

Süleymaniye'den yayın yapan muhalif "NRT" kanalının Sahibi Şasivar Abdullah, katıldığı bir televizyon programında eylül ayında yapılması planlanan referandumun ertelenmemesi halinde Kürtler için çok kötü sonuçların doğabileceğini belirtti.

IKBY'de zengin bir iş adamı olarak da tanınan Abdullah, "Referandumun 25 Eylül'de hiçbir şekilde yapılmaması gerektiği kanaatindeyim. Siyasi parti liderleri eğer bunda ısrar ederlerse, Kürt halkının geleceğiyle büyük bir kumar oynamış olacaklar. Akıllı olan herkesin tarihinden dolayı referanduma karşı durması lazım." dedi.

"Önemli 5 siyasi partinin üst düzey sorumlularının da aralarında yer aldığı grupla kısa süre içinde referanduma hayır kampanyası başlatacağız" diyen Abdullah, bu grubun içinde önemli şahsiyetler, siyasiler ve vatandaşların bulunduğunu dile getirdi.

Abdullah, "Eğer referandum ertelenirse çok iyi bir iş yapacaklar. Biz de ertelenip daha sonra yapılacak referanduma destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.