taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.323
USD
3,6235
EURO
3,9409
ALTIN
142,26
PETR
48,8000

Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, terör örgütü PKK'nın Kerkük kent merkezinde bayrak ve Öcalan posterlerini asmasıyla ilgili konuştu.

09.05.2017 - 23:40
  1. Haberler
  2. Dünya
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması

Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında konuşan İbadi, PKK'nın Kerkük'te bayrak ve Öcalan posterlerini asmasını kabul etmediklerini ifade ederek, "Bu tür hareketleri kabul etmeyiz çünkü yeni çatışma kapısı aralayacak. PKK ile çatışmaya girmek istemiyoruz. Aynı zamanda bu örgütlerin (PKK) komşu ülkelerimize (Türkiye) karşı saldırıda bulunmasına da izin vermeyiz. Bunu anayasamız da reddediyor." dedi.

Musul'un batısını kurtarma operasyonunda yeni planı devreye soktuklarını kaydeden İbadi, buradaki operasyonları sivil ve asker konusunda az hasarla yürüttüklerini ileri sürdü.

İbadi, "DEAŞ'ın Suriye ile Irak arasında dolaşımını engellemek için güçlerimiz sınıra doğru yaklaşıyor." diye konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

7
Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

Mogherini: Suriye'de çözümü Suriyeliler için istiyoruz

4
ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

ABD'de timsahtan kurtulan kız çocuğu

0
İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

İstanbul'da Özgür Kudüs gecesi

0
Tunus sahillerine göçmen cesetleri vuruyor

Tunus sahillerine göçmen cesetleri vuruyor

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM