Irak’ta bu akşam saatlerinde 3 defa ateşe verilen valilik binası önünde toplanan protestocular, binayı ele geçirmelerinin ardından valinin evini yaktı.

Irak bayrakları taşıyan öfkeli grup daha sonra, mahkeme binası, devlet televizyonu Irakiye TV ile Fırat TV ofisleri, Şii lider Ammar el-Hekim’in liderliğindeki Hikmet Grubu binası, Şii milis gücü Haşdi Şabi yöneticilerinden Hadi el-Amiri liderliğindeki Bedir Örgütü’nün, eski başbakan Nuri el-Maliki Başkanlığındaki Davet Partisi, Kays el-Hazali başkanlığındaki Asaib Ehli'l Hak binasını ve Milletvekili Falih el-Hazali’nin evini ateşe verdi.

Irak Basra'da kamu binaları kundaklanıyor ViDEO

GÖSTERİLERDE 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Aktivistler, siyasi partilerin binalarını ateşe vermelerini Bedir Örgütü ve bazı siyasi partilerin korumaları tarafından son bir hafta içersinde 9 göstericinin öldürülmesinin intikamı olduğunu söyledi.

Kentten gelen ilk bilgilere göre bugünkü gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti ve birçok gösterici de yaralandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Basra Operasyon Komutanlığı, alınan bazı saldırı duyumları doğrultusunda bugün saat 15’ten ileri bir tarihe kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını ilan etmişti. Ancak sokağa çıkma yasağı uygulanmadan birkaç dakika önce iptal edildi.

Geçen Temmuz ayının 8’inde başlayan protesto gösterilerinde 20’den fazla kişi hayatını kaybederken, çoğunluğu göstericilerden oluşan 800’e yakın kişi yaralandı.