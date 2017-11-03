Irak güçleri DEAŞ'ın son kalesine girdi

Daha önce nazofarenks kanserini yenen Filiz Akın, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

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iPhone X çılgınlığı

Dünyanın bir çok noktasında satışa sunulan iPhone X için büyük bir çılgınlık var. Metrelerce kuyruğa giren Apple severler çok mutlu!