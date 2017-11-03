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Irak güçleri DEAŞ'ın son kalesine girdi

Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi olan Suriye sınırındaki Enbar'a bağlı Kaim ilçesine girdiği bildirildi.

03.11.2017 - 12:33
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Irak güçlerinin, terör örgütü DEAŞ'ın ülkedeki son kalesi durumundaki Suriye sınırında bulunan Enbar'a bağlı Kaim ilçesine girdiği bildirildi.

Irak güçleri DEAŞ'ın son kalesine girdi

Irak'ta DEAŞ'a karşı yürütülen askeri operasyonlardan sorumlu Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Ordu, terörle mücadele güçleri, Haşdi Şabi ve Haşdi Aşairi (yerel aşiret güçleri) Kaim'e 3 koldan girmeye başladı." ifadesini kullandı.

KAİM SINIR KAPISI GERİ ALINDI

Öte yandan güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak ile Suriye arasındaki Kaim Sınır Kapısı da DEAŞ'tan geri alındı.

Irak güçleri DEAŞ'ın son kalesine girdi

YAKINDA MÜJDE VERECEKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Irak güçleri, 28 Ekim'de ülkenin batısındaki Enbar'a bağlı Kaim'i kurtarma operasyonuna başlamıştı. Başbakan Haydar El-İbadi de salı günü düzenlediği basın toplantısında, "Kaim'in kurtarıldığı müjdesini yakında vereceklerini" söylemişti.

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