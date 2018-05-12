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Irak halkı sandık başında

Irak’ta genel seçimler için kurulan seçim sandıklarda oy verme işlemi başladı.

AA | 12.05.2018 - 08:21..
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ırak

Başkent Bağdat'ın yanı sıra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve ülkenin diğer kentlerinde kurulan seçim merkezleri sabah erken saatlerde kapılarını seçmene açtı.

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği, sabah 07:00’de başlayan oy verme işleminin akşam saat 19:00'a kadar süreceğini duyurdu.

Oy verme işleminin parmak iziyle yapılması ve elektronik düzlemde gerçekleşmesi nedeniyle, seçmenler sürecin uzayacağını göz önünde bulundurarak erkenden sandık başına gidiyor.

24 MİLYON SEÇMEN VAR

Irak, terör örgütü DEAŞ'tan sonra 5. kez gerçekleştirilen genel seçimlere ekonomik kriz, evine dönemeyen binlerce sığınmacı, siyasi kutuplaşma ve güvenlik sorununun gölgesinde giriyor.

37 milyon nüfuslu Irak'ta, yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmen bulunuyor.

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