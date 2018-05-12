Irak halkı sandık başında

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Mardin'de şiddetli sağanak baskınlara neden oldu

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Ali Koç: Kulüp için kim ne yapmış ortaya çıksın

"O cimri, kulübe para vermez" sözleriyle kendisine iftira atıldığını belirten Ali Koç, "Kulübe kim ne kadar vermiş açıp bakalım" diyerek çağrıda bulundu.