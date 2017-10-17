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Irak haritası bir günde değişti

Talabani ve Haşdi Şabi anlaşmasıyla olduğu iddia edilse de Irak'ta harita 'gerektiği gibi' şekillendi. Barzani yalnız kaldı.

17.10.2017 - 14:18
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Irak haritası bir günde değişti

Barzani'nin son referandum hamlesiyle başlayan gelişmeler bölge Kürtlerinin başat güçlere ne kadar güvenebileceklerini bir kez daha ortaya koydu.

İLK 'SATAN' ABD OLDU

Peşmergelerin, Irak Ordusu karşısında ağlayarak çekilmelerinin ardından ABD Başkanı Trump, "Tarafsızız" dedi.

ALMANYA, ABD'Yİ TAKİP ETTİ

Bölgedeki Kürtlerin yakın tarihindeki önemli hamilerinden Almanya, Peşmerge'ye yönelik askeri yardım ve eğitimleri durdurdu.

Komutanları kaçan peşmerge'nin gözyaşları VİDEO

IRAK ANAYASASI'NDA BELİRLENEN SINIRLARA DÖNÜLDÜ

Irak Ordusunun operasyonlarıyla bölgedeki fiili sınırlar da dramatik bir şekilde değişti. Birkaç yıl öncesine kadar Sincar'dan Tuzhurmatu'ya kadar uzanan bölge "tartışmalı bölge" statüsündeydi.

Fakat Bölgesel Kürt Yönetimi Irak Anayasası'na göre olması gereken sınırları aşmış; Sincar'dan aşağıya Kerkük'ü de kapsayarak Tuzhurmatu'ya kadar bir bandı işgal etmişti.

Irak haritası bir günde değişti
Ekran görüntüsü: NTV

Son duruma bakıldığında bir günde çok hızlı bir değişim olduğu görülüyor. Irak Anayasası'nın öngördüğü sınırlar yeniden oluştu.

Irak haritası bir günde değişti
Ekran görüntüsü: NTV

TALABANİ VE HAŞDİ ŞABİ'NİN GİZLİ ANLAŞMA YAPTIĞI İDDİASI

Kerkük'te Peşmerge'nin çekilmesinin ardında Talaba'nin Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile Şii Haşdi Şabi arasında yapılan gizli bir anlaşmanın yapıldığı iddiası var. Kürt basınında yer alan haberlere göre KYB'nin eski genel sekreteri Celal Talabani'nin oğlu Pavel Talabani'yle Haşdi Şabi sorumlusu Haşdi Şabi sorumlusu Hadi Amiri arasında 9 maddelik gizli anlaşma imzalandı.

Irak haritası bir günde değişti

Anlaştıkları iddia edilen başlıklar:

-Iraklı güçler, tartışmalı bölgelere yeniden konuşlanacak ve Peşmerge geri çekilecek.

-Kerkük dahil 17 kasaba ve nahiye merkezi hükümete teslim edilecek.

-Kerkük merkezinde ortak yönetim olacak. 15 Kürt mahallesi Kürtler, 25 mahalle de diğer oluşumlar tarafından yönetilecek

-Kerkük'teki K1 askeri üssü, havaalanı ve petrol yatakları gibi stratejik yerlerin yönetimi merkezi hükümette olacak.

-Anlaşmada ayrıca Süleymaniye havalimanının açılması, Peşmerge ve memur maaşlarının merkezi hükümet tarafından ödenmesi ve yeni kurulacak bölgelerde yeni bir yönetim kurulması da yer aldı.

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