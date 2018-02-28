Irak Kerkük'te DEAŞ operasyonu başlattı

Kerkük'ün kzueyindeki terör örgütü DEAŞ kalıntılarına yönelik başlatılan operasyon hakkında konuşan Terörle Mücadele Polis Güçleri 2. Tümen Komutanlığı Basın Sorumlusu Muntazar es-Saadi, "Kerkük'ün kuzeyindeki Dibis ilçesi ve Altunköprü nahiyeleri arasındaki dağlık bölgede DEAŞ kalıntılarına yönelik operasyon başlatıldı." dedi.
KARAYOLU TRAFİĞE KAPATILDI
Saadi, operasyon nedeniyle Kerkük ile Altunköprü nahiyesi arasındaki karayolunun trafiğe kapatıldığını vurguladı.
Operasyonun, Irak Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının desteğiyle yürütüldüğü bilgisini paylaşan Saadi, "Dağlık bölgelerde gizlenen DEAŞ kalıntılarını temizlemek için başlatılan operasyon istenilen hedefe ulaşıncaya kadar devam edecektir." ifadesini kullandı.