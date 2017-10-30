IKBY lideri Barzani 1 Kasım'da resmen bırakıyor

Bağımsızlık referandumunun en büyük kaybedeni Barzani oldu. IKBY lideri Mesur Barzani istifa ettiği açıklanan görevinden 1 Kasım itibariyle resmen ayrılacağını beyan etti.

REFERANDUM BÖLGESEL KRİZE DÖNDÜ

Barzani'nin kararı, düzenlediği bağımsızlık referandumu sonrası başlayan bölgesel krizi ve Kürt peşmergelerin Bağdat hükümeti güçleri karşısında geri çekilmesini izliyor.

Barzani, Irak hükümet güçlerinin 16 Ekim'de başlattığı ve Kürt yönetiminin kontrolüne giren toprakları geri aldığı askeri harekattan bu yana ilk defa dün televizyonda yayımlanan açıklamalarda bulundu. Barzani görev süresi 1 Kasım'da dolduktan sonra "hiçbir şekilde" başkanlığını uzatmayacağını açıkladı.

"BAĞIMSIZLIĞA DESTEĞİ SÜRDÜRECEĞİM"

Barzani, "Ben aynı Mesud Barzani'yim, peşmergeyim, halkımın bağımsızlık mücadelesine destek olmayı sürdüreceğim." dedi.

Barzani açıklamasından kısa bir süre önce bölge parlamentosuna mektup göndererek, görevi bırakmasının ardından yönetimde boşluk oluşmaması için parlamentonun çeşitli önlemler almasını istedi.