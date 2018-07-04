Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Manisa'da, alkollü olduğu iddia edilen Yunus Akyol, tuvaletini yapmak isterken yaklaşık 200 metrelik yamaçtan yuvarlanarak yaralandı. Akyol, 1 saatlik çalışma ile bulunduğu yerden kurtarıldı.

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Galakside yolculuk ışık hızıyla 200 bin yıl sürüyor

Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmenin, daha önce tahmin edildiği gibi ışık hızıyla 100 ile 160 bin yıl değil, 200 bin yıl süreceği bildirildi.