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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, düzenlenen hava harekatında silahlı 11 terörist etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi | 04.07.2018 - 08:07..
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyine düzenlendiği operasyonları kararlılıkla sürdürüyor.

TSK, 3 ve 4 Temmuz tarihlerinde Şırnak kırsalı, Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, düzenlenen hava harekatlarında silahlı 11 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Açıklama şöyle: "Şırnak kırsalı ve Irak kuzeyi Kandil, Avaşin-Basyan, Gara bölgelerine, 3-4 Temmuz 2018 tarihlerinde düzenlenen hava harekâtları neticesinde; bölücü terör örgütüne ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edilmiş, silahlı 11 terörist etkisiz hale getirilmiştir."


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