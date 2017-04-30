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Irak: Musul'u 3 hafta içinde kurtaracağız

Irak Genelkurmay Başkanı Osman el Ganimi, DEAŞ'ın etkili olduğu Musul kentinin 3 hafta içinde tamamen kurtarılacağını söyledi.

30.04.2017 - 16:55
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Irak: Musul'u 3 hafta içinde kurtaracağız

ırak

Ganimi, DEAŞ'ın şu anda Musul'un yaklaşık yüzde 35'ini kontrol ettiğini ve en geç üç hafta içinde operasyonu tamamlayarak kenti özgürleştireceklerini vurguladı.

KOALİSYON ÜLKELERİ DE DESTEK VERİYOR

Rusya, Suriye, İran ve Irak'ın DEAŞ'la mücadele faaliyetlerini koordine etmek ve istihbarat değişimi yapmak için kurduğu Bağdat İstihbarat Merkezi'nin Iraklı askerlere operasyonlarda destek verdiğini de kaydeden Ganimi, "Merkez, teröristlerin konumlarının tespit edilmesi için faydalı bilgiler sağlıyor. Hedefler, dörtlü koordinasyon yoluyla belirleniyor," diye konuştu.

BAĞDADİ, IRAK VE SURİYE ARASINDAKİ BİR BÖLGEDE SAKLANIYOR

Öte yandan Ganimi, DEAŞ lideri Ebu Bekir Bağdadi'nin Irak ile Suriye arasındaki bir bölgede gizlendiğini kaydetti.

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