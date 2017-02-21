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Irak ordusu DEAŞ'ın elindeki rafineri bölgesini aldı

Irak ordusuna bağlı birlikler, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ın petrol rafinerisi olarak kullandığı bölgede denetimi sağladı.

21.02.2017 - 02:58
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Orduya bağlı Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Binbaşı Yahya Resul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 9'uncu birliğin, Musul'un batısında terör örgütü DEAŞ'ın Kayyara nahiyesinden gasbettiği ham petrolü, petrol ürünlerine dönüştürmek için kullandığı Atşana sıra dağları bölgesini kontrol altına aldığını söyledi.

Bölgede örgüte ait birkaç petrol tankeri ile deponun da ele geçirildiğini belirten Resul, DEAŞ'ın petrol ürünlerini Suriye pazarında karaborsada sattığı ve bundan çok büyük bir gelir elde ettiğini dile getirdi.

Musul'un DEAŞ'tan kurtarılması hedefiyle yaklaşık 4 ay önce başlatılan operasyon kapsamında ordu birliklerinin kentin doğusunda denetimi sağladığı belirtilmişti. Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ise birkaç gün önce yaptığı açıklamada Musul'un batı yakasının DEAŞ'tan geri alınması için askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

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