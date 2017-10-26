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Irak Ordusu Erbil için talimat bekliyor

Kerkük'ü peşmergeden temizledikten sonra hazırlıklarına devam eden Irak Ordusu, Haşdi Şabi ile Erbil'e yönelik operasyona hazır hale geldi.

26.10.2017 - 08:21
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Irak'ın kuzeyinde düzenlenen sözde referandumdan sonra Irak Başbakanı Haydar El-İbadi'nin talimatıyla harekete geçen Irak Ordusu, Haşdi Şabi ile Kerkük'ü ele geçirdi.

SIRA ERBİL'DE

Bölgedeki peşmerge ile PKK'lı teröristlerin silahlarını bırakıp kaçmasından sonra yeni bir operasyonun hazırlığına giren Irak Ordusu, gözünü Erbil'e dikti.

Bağdat yönetiminin 2003'teki sınırlara dönmek istediği daha önce yapılan açıklamalarda belirtilmişti.

BARZANİCİLERDE KORKU HAKİM

Erbil operasyonunun sinyalini alan Barzani yandaşları, geçtiğimiz hafta kent meydanında protesto gösterisi düzenlemişti.

Sözde Kürdistan bayraklarıyla meydanlara inenler, ellerindeki silahlarla havaya ateş açmıştı.

Irak Ordusu Erbil için talimat bekliyor

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