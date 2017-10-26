Kerkük'ü peşmergeden temizledikten sonra hazırlıklarına devam eden Irak Ordusu, Haşdi Şabi ile Erbil'e yönelik operasyona hazır hale geldi.

Irak Ordusu Erbil için talimat bekliyor

Türk Hava Yolları, yaz saati uygulamasının sona ereceği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için bilet değişiklik koşullarını duyurdu.

Ünlü şarkıcı, hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Kendini anlatan Erener, 'Ben yenilmiyorum' dedi.

Sertab Erener: Yaşlanmayı biz seçiyoruz

Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi, stil danışmanı Başak Dizer Tatlıtuğ dizi ve sinema filmlerindeki karakterleri giydiriyor.

Başak Dizer de para basıyor

Ulus'taki bir hastanede yoğun bakıma alınan Manolya Onur'da akciğer embolisi tespit edilmişti. dün beyin ölümü meydana geldi.

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Türk askeri PYD'nin kontrolündeki hattı ele geçirdi

İdlib'e asker ve zırhlı araç sevkiyatına devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, Simon Kalesi'nin kontrolünü de ele geçirdi.