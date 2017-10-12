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Irak ordusu Kerkük'ün kapısına dayandı

Irak ordusundan 3 bin kişilik birlik Kerkük sınırında yığınak yaptı.

12.10.2017 - 13:44
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Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKYB) referandum sonrasında, Irak Ordusu'ndan 3 bin kişilik bir birlik Kerkük sınırına yerleşti. Irak birliğinin Kerkük'e yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta konuşlandığı gözlenirken, kent çevresinde de yoğun bir hareketlilik yaşanıyor.

IKYB, DUHOK VE ERBİL'E GİDEN YOLLARI KAPADI

IKYB de, Irak hükümetinin saldırı hazırlığı yaptığı yönündeki istihbarat bilgileri üzerine harekete geçti. Peşmerge güçleri, sabah saatlerinde güvenlik amacıyla, Hazır bölgesinde, Duhok ve Erbil’den Musul’a giden 2 ana yolu kapattı.
Bağdat ve Musul yönlerinden Kerkük'e uzanan ana yollar, ağır makinalı silahlar ile donatılmış "kontrol noktaları" bulunuyor. Bu kontrol noktalarından bazıları yalnızca Peşmerge kontrolündeyken, bazıları ise Haşdi Şabi ordusunun Türkmen ve Peşmerge güçlerinin ortak kontrolünde bulunuyor.

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