Irak ordusu Musul'da 4 mahalleyi DEAŞ'tan temizledi

Amerika'nın tetikçileri Afrin'de gösteri yaptı

ABD istihbarat kurumlarının konuyla ilgili son raporunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "emri bizzat verdiği" iddia edildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez'de yerel mahkemeyi hedef alan saldırıda en az 60 kişi yaşamını yitirdi, 50'nin üzerinde sivil yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'taki terör saldırısında şehit olan polis memuru Çiçek'in ailesini ziyaret etti.

6

İzmir şehitlerine veda

İzmir Adliyesi'ne yapılan hain terör saldırısında şehit olan polis Fethi Sekin ile adliye çalışanı Musa Can son yolculuklarına uğurlandı.