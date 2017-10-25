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Irak ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı

Irak güçleri, terör örgütü PYD'nin çekilmesinin ardından Rabia Sınır Kapısı'nı aldı.

25.10.2017 - 22:39
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Irak ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı

Irak ordusunda görevli Albay HASAN Rıza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Orduya bağlı 15. Bölük güçleri, Musul'un kuzeybatı kesimindeki Rabia Sınır Kapısı'nı kontrol altına aldı. Ordunun PYD'li teröristlerden bölgeden çekilerek Suriye tarafına geçmelerini istemesi ve bunun gerçekleşmesi üzerine sınır kapısında kontrol sağlandı." dedi.

IRAK ORDUSU RABİA'DA GÜVENLİĞİ SAĞLADI

Rıza, Irak ordusunun yaklaşık bir hafta önce Rabia nahiyesinin kontrolünü ele geçirmesinin ardından bugün de 2014'ten bu yana kapalı olan sınır kapısı binasında konuşlandığını ve buradaki güvenlik işlemlerini de ele aldığını aktardı.

Irak ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı

PKK 2014'TEN BERİDİR RABİA'YI ELİNDE BULUNDURUYORDU

Terör örgütü PKK/PYD, Peşmerge güçlerinin Rabia nahiyesini DEAŞ'tan aldığı Ekim 2014'ten bu yana sınır kapısının iki tarafını da elinde bulunduruyordu.

Irak ordusu Rabia Sınır Kapısı'nda kontrolü sağladı

ABD SİLAH GÖNDEREMEYECEK

ABD, Rabia Sınır Kapısı üzerinden terör örgütü PKK'nın Suriye kanadı PYD'ye tırlar dolusu yardımda bulunuyordu. ABD'nin desteğiyle bölgede etkili olmaya çalışan PYD'li teröristler bölgeden çekilmesiyle artık ABD'nin silah desteğini alamayacak.

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