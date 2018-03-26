Irak ordusu Sincar'da konuşlandı

Afrin merkezinin Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenmesinin ardından cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sincar'ı hedef göstermesi, PKK militanlarının bölgeden kaçmasına neden oldu. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, birliklerinin PKK'nın kaçtığı bölgelerde ağır silahlarla konuşlandığını açıkladı.

IRAK ORDUSU: KONUŞLANDIK

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı.

Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Resul: "Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı"