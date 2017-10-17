Irak Ordusu'ndan il meclisinde bayrak değişimi

Bağdat hükümetine bağlı orduların dün gerçekleştirdiği Kerkük operasyonu başarıya ulaştı. Akam saatlerinde Valilik binasının alnımasıyla büyük ölçüde kontrolü sağlayan Irak Ordusu, valiliğin de alınmasının ardından İl Meclisi'nde IKBY bayrağını indirdi.

IKBY BAYRAĞI EYRİNE IRAK BAYRAĞI

Valiliğin ardından İl Meclisi binasına giren askerler, oturum salonunda bulunan başkanlık koltuğunun arkasındaki bayrakları indirerek yerine Irak bayraklarını çekti. Göndere düğümlenmiş bayraklar, askerler tarafından bıçakla kesilirken yerine Irak Merkezi Hükümeti'nin bayrakları asıldı.

IRAK'IN KERKÜK ZAFERİ

Gün boyunca Irak ordusunun ilerleyişi sürmüş ve akşam saatlerinde tüm Kerkük’te kontrol sağlanmış, kısa süre içerisinde kamu binaları, askeri üsler, ve santralleri ele geçirmişti. Peşmerge güçleri ise karşı koymadan Erbil ve Süleymaniye'ye çekilerek Kerkük’ü boşaltmıştı.







