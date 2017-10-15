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Irak peşmerge güçlerine saat 01:00'e kadar süre verdi

Irak ordusunun, Kerkük'teki havalimanını bu gece saat 01.00'e kadar boşaltmamaları halinde operasyon yapılacağı iddia edildi.

15.10.2017 - 00:08
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Irak peşmerge güçlerine saat 01:00'e kadar süre verdi

Irak peşmerge güçlerine saat 01:00'e kadar süre verdi

Kerkük'ün batısındaki 5'nci Cephe Komutanı Kemal Kerküki, "Irak ordusundan bir yetkili bizzat bana telefon açarak, kent merkezindeki havalimanında konuşlanmak istediklerini ve Peşmerge'nin yol açmasını istedi." ifadelerini kullandı.

PEŞMERGEYE SAAT 01:00'E KADAR SÜRE

Kerküki, Peşmerge'nin söz konusu talebi kabul etmemesi üzerine, Iraklı yetkilinin, "Gece saat 01.00'e kadar yolun açılmaması halinde operasyon başlatacaklarını" söylediğini ileri sürdü.

Peşmerge, Haziran 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından dolayı Irak ordusu tarafından boşaltılan askeri havalimanında konuşlanmıştı.

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Irak peşmerge güçlerine saat 01:00'e kadar süre verdi

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