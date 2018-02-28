Irak Rus silahlarına göz kırptı

Rus basınına açıklamalarda bulunan Irak Güvenlik ve Strateji Merkezi Müdürü Mutaz Mahi Abdel Hamid, "Irak için silah kaynaklarını çeşitlendirmek gerçekten faydalı olacak. Irak ordusu tarafından 2003 yılına kadar yaygın şekilde kullanılan Rus silahlarına geri dönmeliyiz. Irak hükümetinde doğulu partnerlere yönelme konusunda mutabakat var" dedi.

"BATILI ASKERİ STRATEJİ ETKİSİZ"

Irak'ın 2003 yılından sonra kullanmaya başladığı Batılı askeri stratejinin etkisiz olduğunu dile getiren Hamdi, gerekli askeri idareyi temin edemediği konusunda ortak görüş olduğunu belirtti.