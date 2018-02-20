Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

Bülent Uygun'un teknik direktörlüğünü yaptığı El-Gharafa, Asya Şampiyonlar Ligi maçında Ertuğrul Sağlam'ın başında bulunduğu Traktör Sazi'yi 3-0 yendi

Irak'ın, DEAŞ sonrası askeri gücünü artırmak için Rusya'dan sipariş ettiği tankları teslim aldığı bildirildi.

Irakın başkentinde bir patlayıcının patlatılması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kremlin Sarayı, Rusya, İran ve Türkiye arasında yapılacak üçlü zirvenin Nisan ayında Türkiye’de yapılacağını açıkladı.

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Silah yasasına Beyaz Saray önünde yatarak protesto

14 Şubat'ta Florida eyaletinde silahlı saldırıda ölen 17 kişinin katilinin idam edilmesi ve ABD'deki silah yasalarının değiştirilmesi için protesto gösterisi düzenlendi.