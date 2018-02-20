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Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

Irak'ın, DEAŞ sonrası askeri gücünü artırmak için Rusya'dan sipariş ettiği tankları teslim aldığı bildirildi.

AA | 20.02.2018 - 00:44..
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Irak Genel Kurmay Başkanı Osman el-Ganimi, Basra Operasyonlar Komutanlığı Merkezi'ni ziyareti sırasında basına yaptığı açıklamada, ülkesinin Rusya'dan geçen yıl sipariş ettiği 73 T90s tankından 36'sının teslim alındığını söyledi.

KALAN TESLİMAT NİSAN'DA

Geri kalan kısmın nisan ayında alınacağını belirten Ganimi, sonrasında tam bir zırhlı birlik oluşturulacağını ifade etti.

Geçen yılın sonunda DEAŞ'a karşı zafer kazandığını duyuran Irak, güvenlik alanındaki eksiklerini tamamlamak için çaba sarfediyor.

Irak, Rusya'dan 36 T90s tankı aldı

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