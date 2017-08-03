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Irak Saddam dönemine ait parasını BM'den geri aldı

Bağdat yönetimi, devrik lider Saddam Hüseyin dönemine ait, BM tarafından el konulan 131 milyon dolarını geri aldı

03.08.2017 - 22:54
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Irak'ın, devrik lider Saddam Hüseyin döneminden kalan "petrol karşılığında gıda ve ilaç" programı kapsamında ödenmeyen 131 milyon dolarını Birleşmiş Milletler'den (BM) geri aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "BM tarafından el konulan 131 milyon doları 6 yıllık faiziyle birlikte geri alabildik." denildi.

Açıklamada, Irak'ın vermiş olduğu uzun uğraşlar ve BM Genel Sekreterliğiyle yapılan görüşmeler sonucu paranın geri alınabildiği ifade edildi.

(Saddam Hüseyin yargılanırken)

Irak Saddam dönemine ait parasını BM'den geri aldı

Devrik lider Saddam Hüseyi'nin 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından uluslararası toplumun talebi üzerine BM tarafından Irak'a ambargo uygulanmaya başlanmıştı. Ambargonun uygulamaya konulmasından sonra BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın belirli bir miktarda petrol ihracatına izin vererek, karşılığında gıda ve ilaç almasına olanak tanıyordu.

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