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Irak savaş uçaklar, DEAŞ mevzilerini bombaladı

Irak savaş uçaklarının, Suriye’deki terör örgütü DEAŞ’ın mevzilerini bombaladı.

İHA | 19.04.2018 - 15:20..
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Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakan Haydar el-İbadi ve Irak Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı'nın verdiği emirler doğrultusunda, Irak savaş uçaklarının bu sabah terör örgütü DEAŞ’ın Suriye’deki mevzilerini bombaladığı belirtildi.

Irak savaş uçaklar, DEAŞ mevzilerini bombaladı

"DEAŞ'I TÜM BÖLGEDEN TEMİZLEMEKTE KARARLIYIZ"

Açıklamada, Irak savaş uçaklarının DEAŞ’ın mevzilerini vurmasının amacının Irak’ta kökü kazılan terör örgütü DEAŞ’ın tamamen yok edilmesi olduğu vurgulandı. Irak silahlı güçlerinin, terör örgütü DEAŞ’ı sadece Irak topraklarında değil bölgeden de temizlemekte ısrarlı olduğu açıklandı.

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