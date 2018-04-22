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Irak savaş uçaklarının Suriye operasyonu: 36 terörist ölü

Irak savaş uçaklarının Suriye'de DEAŞ'ı vurmasıyla ilgili operasyonda, aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğü bildirildi.

AA | 22.04.2018 - 19:40..
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Irak savaş uçaklarının Suriye'ye düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yapan Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Merkezi Sözcüsü Yahya Resul, "Irak Hava Kuvvetlerine ait uçakların Suriye'deki terör örgütü DEAŞ'a karşı saldırısında hedefe ulaşıldı." ifadelerini kullandı.

DEAŞ'ın önemli mevzilerinin hedef alındığını belirten Resul, söz konusu saldırıda aralarında örgüt elebaşlarının da bulunduğu 36 militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Irak savaş uçaklarının Suriye operasyonu: 36 terörist ölü

6 DEAŞ ELEBAŞI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Resul, "Ebu İslam, Ebu Tarık el-Hamadani, Ebu Meryem el-Akkavi, Ebu Hüseyin, Ebu Yasir ve Ebu Caferi'nin" öldürülen DEAŞ elebaşları arasında olduğu bilgisini paylaştı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisinden 19 Nisan'da yapılan yazılı açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Komutanının (Başbakan) talimatları doğrultusunda savaş uçakları Suriye topraklarında terör örgütü DEAŞ mevzilerini vurdu." ifadeleri kullanılmıştı.

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