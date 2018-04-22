Irak savaş uçaklarının Suriye operasyonu: 36 terörist ölü

İYİ Parti'nin seçimlere katılabilmesi için ihtiyacı olan 15 vekil takviyesini yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, vekilleri üzdü. Vekillerin adı sanı duyulmamış idsimlerden seçilmesiyse dikkat çekti.

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Aykut Kocaman: Neden kan akmadı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Şenol Güneş'in yaralanması hakkında konuştu. Kocaman, "Neden hiç kan görmedik?" diyerek Güneş'in rol yaptığını ima etti.