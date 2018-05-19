Irak seçimlerinin galibi: Sadr

Irak'ta 12 Mayıs Cumartesi düzenlenen genel seçimin ardından başında Şii din adamı Mukteda El Sadr bulunduğu ittifak seçimin kazananı olarak resmen ilan edildi. Irak Seçim Komisyonu, Sadr önderliğindeki Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) listesinin parlamentoda 54 koltuk elde ettiğini duyurdu.





İBADİ 3. OLDU

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin liderliğindeki Zafer İttifakı ise seçimi üçüncü bitirerek 42 sandalyede kaldı. Ülkedeki ABD varlığına ve etkisine muhalif olan Sadr'ın, seçimin galibi olan hareketin lideri olsa da aday olmaması nedeniyle başbakan da olamayacak. Ancak yeni hükümetin kuruluşunda önemli bir etkisinin olacağı düşünülüyor.

ABD VE İRAN KARŞITLIĞI

Sadr hem ABD hem de İran karşıtı bir siyasetçi olarak bu iki ülkenin de destek vermediği bir isimdi. Milliyetçi din adamı Mukteda Es Sadr, Irak'taki ABD güçlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmişti. Irak'ta IŞİD ile yürütülen mücadele kapsamında halen 5 bin Amerikan askeri bulunuyor. Ülke örgüte karşı 2017 Aralık ayında zaferr kazanıldığını ilan etti.

İRAN DESTEKLİ İTTİFAK 2. OLDU

İran yanlısı Fetih ittifakı ise seçimi 47 sandalye ile ikinci sırada bitirdi. Fetih ittifakının ana aksını Haşdi Şabi milislerinin politik kanadı oluşturuyor ve liderliğini Tahran destekli Hadi el Amiri yapıyor. Mevcut Başbakan Abadi'nin seçim yenilgisinde kamudaki yolsuzluklara karşı oluşan memnuniyetsizliğin baş rol oynadığı değerlendiriliyor. Sadr önderliğindeki koalisyon yolsuzlukla mücadele temelinde bir kampanya yürüttü.