taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.410
USD
4,4904
EURO
5,2874
ALTIN
186,41
PETR
78,6700

Irak seçimlerinin galibi: Sadr

Şii din adamı Sadr'ın ittifakı Irak seçimlerinin resmen kazandı.

Haber Merkezi | 19.05.2018 - 16:37..
  1. Haberler
  2. Dünya

Irak'ta 12 Mayıs Cumartesi düzenlenen genel seçimin ardından başında Şii din adamı Mukteda El Sadr bulunduğu ittifak seçimin kazananı olarak resmen ilan edildi. Irak Seçim Komisyonu, Sadr önderliğindeki Sayrun Lil Islah (Reforma Yürüyüş) listesinin parlamentoda 54 koltuk elde ettiğini duyurdu.

Irak seçimlerinin galibi: Sadr


İBADİ 3. OLDU

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin liderliğindeki Zafer İttifakı ise seçimi üçüncü bitirerek 42 sandalyede kaldı. Ülkedeki ABD varlığına ve etkisine muhalif olan Sadr'ın, seçimin galibi olan hareketin lideri olsa da aday olmaması nedeniyle başbakan da olamayacak. Ancak yeni hükümetin kuruluşunda önemli bir etkisinin olacağı düşünülüyor.

ABD VE İRAN KARŞITLIĞI

Sadr hem ABD hem de İran karşıtı bir siyasetçi olarak bu iki ülkenin de destek vermediği bir isimdi. Milliyetçi din adamı Mukteda Es Sadr, Irak'taki ABD güçlerine karşı iki ayaklanmaya liderlik etmişti. Irak'ta IŞİD ile yürütülen mücadele kapsamında halen 5 bin Amerikan askeri bulunuyor. Ülke örgüte karşı 2017 Aralık ayında zaferr kazanıldığını ilan etti.

İRAN DESTEKLİ İTTİFAK 2. OLDU

İran yanlısı Fetih ittifakı ise seçimi 47 sandalye ile ikinci sırada bitirdi. Fetih ittifakının ana aksını Haşdi Şabi milislerinin politik kanadı oluşturuyor ve liderliğini Tahran destekli Hadi el Amiri yapıyor. Mevcut Başbakan Abadi'nin seçim yenilgisinde kamudaki yolsuzluklara karşı oluşan memnuniyetsizliğin baş rol oynadığı değerlendiriliyor. Sadr önderliğindeki koalisyon yolsuzlukla mücadele temelinde bir kampanya yürüttü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Fransız askerlerinden YPG'ye topçu desteği
Terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüren Fransız özel kuvvetleri, Suriye'nin Irak sınırında teröristlerin işgalindeki bölgeye altı topçu bataryası kurdu.
Kraliyet gelinleri arasında kıskançlık krizi
Dünyanın konuştuğu Prens Harry ve Meghan Markle düğünü gerçekleşti. Düğünün her olayı ayrı bir tartışma konusu olurken Meghan ve eltisi Kate'in arasının nasıl olduğu merak uyandırıyor.
Prens Harry ve Meghan Markle evlendi
Dünyanın merakla beklediği düğün, bugün büyük bir ihtişamla gerçekleşti.
Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu
Nuri Bilge Ceylan'ın Ahlat Ağacı filmi Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Altın Palmiye için yarışan film sayesinde Ceylan, büyük alkış aldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

Muharrem İnce'ye John Bass'ın sözleri hatırlatıldı

115
Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

Arap spiker liderleri Erdoğan'ı örnek gösterdi

94
Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

Atatürk'e verilen Samsun talimatının orijinal nüshası

201
Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

Cannes'da Nuri Bilge Ceylan coşkusu

48
Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

Mahir Ünal: Erdoğan'ın oyları 54-56 bandında

307
CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

CHP ve HDP çelenklerini parçaladı

362
Muharrem İnce Samsun'da halay başı oldu

Muharrem İnce Samsun'da halay başı oldu

236
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM