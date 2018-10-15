Irak Türkiye'yle güvenlik protokolünü onayladı

Yeni hükümet kurulana kadar görevine devam eden Başbakan Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunda, Irak ve Türkiye İçişleri bakanlıkları arasındaki güvenlik iş birliği protokolünün onaylandığı belirtildi.
SINIR MUHAFIZI GÜÇLERİ KORUMA GÖREVİNDE
Açıklamada, söz konusu iş birliği protokolünün detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan, İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre protokol, sınır güvenliğine ilişkin iki ülke arasında güvenlik koordinasyonunu hedefliyor.
Söz konusu kaynak, halihazırda sınır güvenliğinin Irak İçişleri Bakanlığına bağlı olarak sınır muhafız güçleri tarafından korunduğunu belirtti.