taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8904
Euro
6.8089
Altın
1219.605
Borsa
96657.42
Gram Altın
230.782

Irak Türkiye'yle güvenlik protokolünü onayladı

Irak Bakanlar Kurulu, Türkiye ile Irak arasındaki güvenlik iş birliği protokolünü onayladı.

AA | 15.10.2018 - 01:13..
  1. Haberler
  2. İç Haber

dqw

Yeni hükümet kurulana kadar görevine devam eden Başbakan Haydar İbadi'nin ofisinden yapılan açıklamada, Bakanlar Kurulunda, Irak ve Türkiye İçişleri bakanlıkları arasındaki güvenlik iş birliği protokolünün onaylandığı belirtildi.

SINIR MUHAFIZI GÜÇLERİ KORUMA GÖREVİNDE

Açıklamada, söz konusu iş birliği protokolünün detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Öte yandan, İçişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre protokol, sınır güvenliğine ilişkin iki ülke arasında güvenlik koordinasyonunu hedefliyor.

Söz konusu kaynak, halihazırda sınır güvenliğinin Irak İçişleri Bakanlığına bağlı olarak sınır muhafız güçleri tarafından korunduğunu belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

İstanbul'daki konsolosluğa gelen ekip çantalarla çıktı

41
Suudi Arabistan'dan Trump'a: Fazlasıyla karşılık veririz

Suudi Arabistan'dan Trump'a: Fazlasıyla karşılık veririz

23
Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

Küçük çocukları istismara zorlayan fenomen yakalandı

30
43 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini kullanan kişi yakalandı

43 yıl önce ölen kardeşinin kimliğini kullanan kişi yakalandı

2
Irak Türkiye'yle güvenlik protokolünü onayladı

Irak Türkiye'yle güvenlik protokolünü onayladı

0
Düzce'de askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

Düzce'de askeri araç devrildi: 4 asker yaralandı

2
Bisikletiyle takla atan genç hayatını kaybetti

Bisikletiyle takla atan genç hayatını kaybetti

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM