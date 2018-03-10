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Irak Türkmen Cephesi bürosuna roketatarlı saldırı

Kerkük'teki Irak Türkmen Cephesi'nin askeri bürosuna roketatarla düzenlenen saldırıda bir polisin şehit olduğu açıklandı.

AA | 10.03.2018 - 01:30..
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Kerkük Polis Müdürü Hattap Ömer, Kerkük'ün Askeri semtinde ITC bürosuna yönelik RPG-7 roketatar ile saldırı düzenlendiğini ve bölgede devriye görevi yapan Terörle Mücadele güçlerinden bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını belirtti.

Irak Türkmen Cephesi bürosuna roketatarlı saldırı

1 POLİS ŞEHİT OLDU BİR POLİS YARALANDI

Silahlı saldırıya polis ekiplerinin sert karşılık verdiğine dikkat çeken Ömer, yaralı polis memurunun Kerkük Devlet Hastanesine kaldırıldığı bilgisini verdi.

Polis güçlerinin bölgede inceleme başlattığını belirten Ömer, "Güvenlik güçleri olaydan hemen sonra saldırının gerçekleştiği Askeri semtinde arama başlattı. Civar semtlerde de başlatılan aramalarda saldırganlardan olduğu tahmin edilen bir şüpheli gözaltına alındı.'' bilgisini paylaştı

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