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Irak yeniden barışçıl nükleer programa geçiyor

Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, ülkede barışçıl amaçlı nükleer programın yeniden canlandırılmasına yönelik yasayı onayladı.

AA | 11.01.2017 - 05:43
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Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Masum’un, atom enerjisinin barışçıl amaçlar ile sanayi, tarım ve sağlık alanlarında kullanılması; elektrik enerjisi üretimi, su kaynakları yönetimi ve tekniklerinin uygulanması ile nükleer teknolojileri ve bilimsel gelişmelerin yakından izlenmesi için özel bir heyet kurularak Atom Enerjisi Kurumu'nun yeniden canlandırılmasına ilişkin kanunu onayladığı belirtildi.

Öte yandan, Irak Atom Enerjisi Yüksek Ulusal Komitesi Başkanı Fuad el-Musevi, Atom Enerjisi Kurumu'nun kurulmasının Irak için önemli adım olduğunu kaydederek, kanunun onaylanmasının ardından kurumun tüm birimleriyle kurulacağını söyledi.

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