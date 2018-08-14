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Irak'a bir sınır kapısı daha açılıyor

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Irak arasındaki 370 kilometrelik sınır hattına ikinci sınır kapısı açılacağını açıkladı.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 16:26..
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Türkiye'nin yaklaşık 370 kilometrelik Irak sınır hattında, Türkiye'nin ticari geçişlere müsait ve stratejik konuma sahip tek kapısı olarak Habur görülüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Irak Başbakanı İbadi ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuya değinerek, Irak'a bir sınır kapısı daha açılacağını duyurdu.

Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İKİNCİ SINIR KAPISI HEM IRAK HEM DE ÜLKEMİZİN FAYDASINA OLACAKTIR"

"Sayın İbadi kardeşimle ikinci sınır kapısının önemine değindik. İkinci sınır kapısı hem Irak'ın hem ülkemizin faydasına olacaktır. Bu konuda gereken adımları atacağımıza inanıyorum. PKK terör örgütüyle mücadelede Irak tarafından beklentilerimizi artırdık. Irak ile bu konuda dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz.

Irak'a bir sınır kapısı daha açılıyor

"TÜRKİYE İLE IRAK'IN KADERİ AYNIDIR"

İkili ilişkilerimizi daha da derinleştirmek, başta güvenlik ve ekonomi olmak üzere kritik alanlarda işbirliğimizi geliştirmek üzere kurulacak yeni hükümetle çalışmaya hazırız.

Türkiye ile Irak'ın kaderleri aynıdır. Irak'ın güvenliği, refahı ve istikrarı, Türkiye'nin güvenliği, refahı ve istikrarıdır."

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