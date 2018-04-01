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Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift tutuklandı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sınırın Irak tarafına geçmeye çalışırken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi çift, tutuklandı.

DHA | 01.04.2018 - 10:53..
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Şemdinli ilçesi Hacıbey Çayı yakınlarında yasa dışı yollardan Irak tarafına geçmeye çalışan bir kadın ile erkek gözaltına alındı.

FETÖ'DEN ARANIYORLARDI

Yapılan kimlik kontrollerinde karı-koca olduğu tespit edilen çiftin FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan arandığı saptandı.

İsmi açıklanmayan şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada 13 bin 920 dolar, 2 bin 580 euro ve 365 lira ele geçirildi.

Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift tutuklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sekv edilen 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Irak'a kaçmaya çalışan FETÖ'cü çift tutuklandı

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