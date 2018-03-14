Irak'ın kuzeyinde 14 EYP imha edildi

Yurtta ve sınırlarımızda terörle mücadele devam ederken, Irak'ın kuzeyinde de güvenlik taramaları sürdü. Güvenlik ekiplerinin Kani Rash bölgesinde yaptığı operasyonda 14 EYP bulundu.

UZAKTAN KUMANDALI EYP'LER İMHA EDİLDİ Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'tan itibaren Afrin'de Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Terör örgütlerine büyük darbe vurulurken, hainlerden gelecek saldırı girişimlerine karşı da önceden müdahale ediliyor. Irak kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde yapılan operasyon 14 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.