taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.267
USD
3,8714
EURO
4,7993
ALTIN
165,10
PETR
64,7300

Irak'ın kuzeyinde 14 EYP imha edildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kani Rash bölgesinde güvenlik araması yaptı. Yapılan operasyonda 14 el yapımı patlayıcı imha edildi.

Haber Merkezi | 14.03.2018 - 01:48..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yurtta ve sınırlarımızda terörle mücadele devam ederken, Irak'ın kuzeyinde de güvenlik taramaları sürdü. Güvenlik ekiplerinin Kani Rash bölgesinde yaptığı operasyonda 14 EYP bulundu.

Irak'ın kuzeyinde 14 EYP imha edildi

UZAKTAN KUMANDALI EYP'LER İMHA EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20 Ocak'tan itibaren Afrin'de Zeytin Dalı harekatı devam ediyor. Terör örgütlerine büyük darbe vurulurken, hainlerden gelecek saldırı girişimlerine karşı da önceden müdahale ediliyor.

Irak kuzeyindeki Kani Rash bölgesinde yapılan operasyon 14 el yapımı patlayıcı tespit edilerek imha edildi.

Irak'ın kuzeyinde 14 EYP imha edildi

Irak'ın kuzeyinde 14 EYP imha edildi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu
Aydın'da yedikleri yemekten hastanelik olan 140 öğrenci taburcu oldu. Zehirlenen öğrencilerden 43'ü ise gözetim altında kaldı.
JÖH timleri Gaziantep'e geldi
Jandarma Özel Harekat timleri, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılmak için Gaziantep'in İslahiye ilçesine gönderildi.
Bitlis'te PKK'ya ait EYP imha edildi
Hizan ilçesi kırsalında PKK'ya yönelik yürütülen operasyon kapsamında, toprağa gömülü 1 el yapımı patlayıcı,100 kilogram amonyum nitrat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan çıktı
Balıkesir'de kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Abdi Aydoğan kazayı şans ederi yara almadan atlattı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Roma çeyrek finalde

Roma çeyrek finalde

32
Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

Prof. Dr. Kurşun, Şerif Hüseyin'in ihanetini anlattı

8
Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

Sevilla 60 yıl sonra çeyrek finale çıktı

3
Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

Türkiye'yi hedef alan BAE'ye gereken cevap verildi

0
Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

Sudan'da 5 milyondan fazla kişi yardıma muhtaç

4
Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

Aydın'da zehirlenen 140 öğrenci taburcu oldu

0
Irak'ın kuzeyinde 14 EYP imha edildi

Irak'ın kuzeyinde 14 EYP imha edildi

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM