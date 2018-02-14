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Irak'ın kuzeyinde 16 PKK hedefine bombardıman

Afrin'de terör hedeflerini tek tek yok eden TSK, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan teröristleri etkisiz hale getirdi.

AA | 14.02.2018 - 07:29..
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Irak'ın kuzeyinde 16 PKK hedefine bombardıman

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütünün Suriye'deki uzantılarına ağır darbeler vuran Türk Silahlı Kuvvetleri, diğer bölgelerde de teröristlere nefes aldırmıyor.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyi Sinath-Haftanin'de saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği açıklandı.

SALDIRI HAZIRLIĞI YAPIYORLARDI

TSK'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 13 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzi olarak kullanılan 16 hedef imha edilmiştir." ifadesine yer verildi.

Harekata katılan uçakların emniyetle üslerine döndüğü belirtildi.

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