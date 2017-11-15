taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.717
USD
3,8870
EURO
4,5887
ALTIN
159,74
PETR
61,8100

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Irak'ın kuzeyinde saldırı hazırlığında olduğu tespit etilen 3 teröristi etkisiz hale getirdi.

15.11.2017 - 22:32
  1. Haberler
  2. İç Haber

Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen teröristlere hava harekatı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin düzenlediği operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

TERÖR HEDEFLERİNE HAVA HAREKATI

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, TSK, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütüne ait hedefleri kontrol altına almaya devam ediyor.

Alınan anlık istihbarat ve keşif, gözetleme vasıtaları ile Irak'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde, hudut hattındaki karakol ve üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu teröristlere yönelik hava harekatı gerçekleştirildi.

Silahlı 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hava harekatına katılan uçaklar, emniyetle üslerine döndü.

İlginizi Çekebilir
Kuzey Irak'ta 1 askerimiz şehit oldu
Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde terör örgütlerinin askerlerimize yönelik düzenlediği saldırıdan kara haber geldi.
Bakan Soylu: Terör kamplarını tarumar edeceğiz
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörün bitirileceğini vurgulayarak, "Sabahları çocuklarımın öldürüleceğini düşünerek çıkıyorum" dedi.
Denizli'de tarihi eser operasyonu
Denizli'nin Babadağ ilçesindeki tarihi eser operasyonunda iş makineleriyle kaçak kazı yapan 8 şüpheli gözaltına alındı.
CHP ve HDP'den Tunceli'den Seyit Rıza anması
Elazığ'da 1938'de idam edilen Seyit Rıza ve arkadaşları Tunceli'de CHP'nin öncülüğünde anıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

İzmir'de Körfez Projesi tartışmaları

170
Libya'nın meydanlarında köle pazarı kuruluyor

Libya'nın meydanlarında köle pazarı kuruluyor

244
Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

Zimbabve'de askerleri görenler ATM'lere koştu

106
Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

Terör örgütü PKK'nın sözde yönetimine ağır darbe

414
ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

ABD'li komutan Dillon'a Türkiye-YPG sorusu

99
Bakan Sarıeroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na SGK yanıtı

Bakan Sarıeroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na SGK yanıtı

239
Mehmet Şimşek'ten Türk ekonomisine güven mesajı

Mehmet Şimşek'ten Türk ekonomisine güven mesajı

345
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM